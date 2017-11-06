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Пепе считает, что турецкие фанаты болеют ярче мадридских

сегодня, 22:37

Бывший защитник «Реала» Пепе, ныне выступающий в составе «Бешикташа», отметил, что турецкие фанаты лучше поддерживают свою команду, чем болельщики «сливочных»:

«Фанаты „Бешикташа“ болеют очень страстно. Когда выходишь на поле, этот шум с трибун всегда меня удивляет.

Вероятно, болельщики „Реала“ не такие. Говорят, что они передают игрокам энтузиазм, но я с этим не согласен. Это неправда.

Настроения в „Бешикташе“ и „Мадриде“ совсем разные. В Турции люди любят спорт, думают только о футболе, и после матчей на улицах шумят вплоть до самого рассвета».

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Все комментарии
Морозовский
сегодня в 23:04
Турки дикие - сравнивать их надо не с испанцами.
Owl Fake
сегодня в 23:02
Оно и понятно. Бернабеу заполняется туристами, желающими поглазеть на Роналду, настоящих фанов там по пальцам пересчитать.
Болельщики Бешикташа известны всем. Никто так не поддерживает свою команду, как они.
Owl Fake ответил Foxes
сегодня в 23:00
Foxes:
Кажется - это новость уже была, на соккере.
Либо это дежавю, либо он повторяет одно и то же. Пепе говорил это слово в слово как только перешёл в Бешикташ.
raulmadrid_007
сегодня в 22:43
Турки сегодня любят - а завтра ненавидят и машину тебе спалят и дом.
Просто бездумное стадо.
Foxes
сегодня в 22:41
Кажется - это новость уже была, на соккере.
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