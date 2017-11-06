Пепе считает, что турецкие фанаты болеют ярче мадридских

Бывший защитник «Реала» Пепе, ныне выступающий в составе «Бешикташа», отметил, что турецкие фанаты лучше поддерживают свою команду, чем болельщики «сливочных»:
«Фанаты „Бешикташа“ болеют очень страстно. Когда выходишь на поле, этот шум с трибун всегда меня удивляет.
Вероятно, болельщики „Реала“ не такие. Говорят, что они передают игрокам энтузиазм, но я с этим не согласен. Это неправда.
Настроения в „Бешикташе“ и „Мадриде“ совсем разные. В Турции люди любят спорт, думают только о футболе, и после матчей на улицах шумят вплоть до самого рассвета».
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Болельщики Бешикташа известны всем. Никто так не поддерживает свою команду, как они.
Болельщики Бешикташа известны всем. Никто так не поддерживает свою команду, как они.
Просто бездумное стадо.
Просто бездумное стадо.