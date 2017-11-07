Пети: «Мотивация - это серьезная проблема для нескольких игроков „Арсенала“»

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал некоторых игроков команды за отсутствие мотивации. Напомним, что в минувшем туре чемпионата Англии «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (1:3).

«Мотивация - это серьезная проблема для нескольких игроков „Арсенала“. Очевидно, что некоторые игроки команды не всегда выкладываются на все сто процентов. Когда игра не идет и что-то не получается, они перестают бороться. Иногда талант выигрывает матчи, но без силы духа не обойтись», - сказал Пети.

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