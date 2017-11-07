Мостовой: «Раньше у нас Халку всё позволялось, теперь – Вернблуму»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что Сергею Карасёву следовало удалить хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума в поединке «армейцев» с «Локомотивом» в 16-м туре РФПЛ (2:2).

В начале второго тайма решение арбитра удалить полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова после второй жёлтой карточки вызвало протест у Вернблума, который накричал на судью и попытался помешать тому достать красную карточку. Через 8 минут шведский футболист получил жёлтую карточку за удар соперника локтем. Это решение Карасёва вызвало стычку между игроками и тренерами обеих команд.

«Думаю, КДК РФС разберётся в этом эпизоде. Можно понять Ганчаренко: ты теряешь своего игрока после удаления второй матч подряд. И теперь любой свисток судьи действует на нервы. Но с другой стороны, ЦСКА в данном матче странно сетовать на арбитров. Им нужно сказать спасибо, что Караёев не удалил Вернблума.

И здесь вопрос к судьям, почему они позволяют футболистам и тренерам так с собой обращаться. Вроде бы Карасёв – опытный рефери, судил чемпионат Европы, Олимпиаду, сейчас претендует на чемпионат мира. Но терпит такое хамство. Раньше у нас Халку всё позволялось, теперь – Вернблуму», — сказал Мостовой.

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