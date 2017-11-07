В. Березуцкий: «Надеюсь, у Слуцкого есть запас энергии и понимания того, что он делает»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий оценил работу своего бывшего тренера Леонида Слуцкого в «Халл Сити»:

«Есть вещи, которые сложно сломать. Мы можем видеть это по работе Бердыева в „Рубине“, Слуцкого в „Халле“. Невозможно построить игру за короткий промежуток времени, Нужно три-четыре месяца плавной подготовки. Тогда это даст какой-то результат. Для меня выступление „Халл Сити“ не является сюрпризом. Плюс, в команде поменялось большое количество игроков. Все не так просто в тренерской деятельности. Ничего не происходит моментально.

Мы в ЦСКА при понимании игры и схемы Слуцкого сталкивались с большими проблемами. Одно дело - знать, как ты играешь, а другое - вбить себе в голову и начать делать это машинально. Это разные вещи. Когда ты просто знаешь это, на поле уходит много времени. Пока подумаешь, что нужно сделать, пока добежишь, момент уже уйдет. Чтобы притереться к этому, нужно, как минимум, месяца четыре. Плюс, игроки должны притереться друг к другу, чтобы понимать, кто и куда бежит в определенной ситуации.

Для результатов команды есть субъективные причины и оправдания. Поэтому надеюсь, что у него есть запас сил, энергии и понимания того, что он делает».

Напомним, что после поражения «Шеффилду» в 16-м туре Чемпионшипа «тигры» идут на 20-й позиции в турнирной таблице.

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