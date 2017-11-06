В. Березуцкий: «Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отреагировал на слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса, который подшутил над «армейцами», написав на своей странице в Instagram, что «ещё в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории»:

«Как отреагировал? Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня.

Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет».

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