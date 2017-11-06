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В. Березуцкий: «Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня»

сегодня, 22:27
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отреагировал на слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса, который подшутил над «армейцами», написав на своей странице в Instagram, что «ещё в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории»:

«Как отреагировал? Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня.

Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет».

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 23:47
Сезон ещё длинный. Как бы паровозу в металлолом не загреметь...)))
Kuprin ответил Паровозов
сегодня в 23:38
Паровозов:
Бомбануло в стане цска, после 1:3 в первой игре и волевой ничейки во второй.
не волевой а судейской , Сухина ваш не зря хлеб ест ахаха
MIKITA463295
сегодня в 23:34
Из мухи сделали слона,по мне так забавная шутка,будто представители других команд не шутят,еще как шутят ...
SHMEL
сегодня в 23:21
Невдомек Геркусу,что у паровозов нет души,они обычные машины,не знающие воли и способные подчиняться воле машиниста и колеи...
Паровозов ответил RIR68
сегодня в 23:01
RIR68:
бомбануло у Герукса от неожиданного величия. скоро на базу. в дупло (депо).
Дедушка Сёмин специалист по цска, с этим прейдеться смириться конской братве )
RIR68 ответил Паровозов
сегодня в 22:55
Паровозов:
Бомбануло в стане цска, после 1:3 в первой игре и волевой ничейки во второй.
бомбануло у Герукса от неожиданного величия. скоро на базу. в дупло (депо).
СТЕЙК
сегодня в 22:48
ПРОСТО ВАСЮ В ПОЕЗД МОГУТ ПУСТИТЬ ТОЛЬКО В В ТОПКУ
колледж
сегодня в 22:43
Буратина шутить изволит!
Паровозов
сегодня в 22:35
Бомбануло в стане цска, после 1:3 в первой игре и волевой ничейки во второй.
sir-5
сегодня в 22:33
Что положено Васе-коню,то не положено Геркусу-шпале.Потому как последнему надлежит быть чиновником и нравственным авторитетом.
Даёшь революционный лозунг :"Пролетарий,на коня"!
sihafazatron
сегодня в 22:29
даже не нужно связываться и отвечать больному человека
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