В. Березуцкий: «Аргентинцы „Зенита“ — не звезды, как Вагнер Лав, Халк или Витсель»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением об игре аргентинцев, которых приобрел «Зенит»:

«Аргентинцы, которые были куплены, очень хорошие футболисты. Но не звезды, это мое мнение, которые могут настолько поднять уровень чемпионата России. Это не Вагнер Лав, не Халк и не Витсель. Для меня это не те люди, которые безоговорочно являются игроками основного состава. Считаю, что многие российские футболисты, которые сейчас сидят на лавке в „Зените“, ничем не слабее, чем они.

Чтобы купить футболиста, который безоговорочно будет играть в стартовом составе и реально поднимать уровень нашего чемпионата, сейчас нужно заплатить 50-60 миллионов евро.

Да, все аргентинцы, молодые ребята, но мое мнение - они не выглядят безоговорочными звездами, которые тянут „Зенит“ вперед. Остальные игроки, например молодые российские, ничем не хуже».

Напомним, что четверо игроков «сине-бело-голубых» были вызваны в сборную Аргентины на матч с россиянами.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте