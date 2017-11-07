Кокорин: «Хочется проверить себя с такими соперниками, как Испания и Аргентина»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Аргентина. Примера
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академия БатайскАкадемия Батайск -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2
  • Главные новости
  • Все новости
22:40
«Реал» следит за Неймаром37
19:56
«Наполи» подозревают в связях с мафией50
19:46
В Испании разгорается скандал, связанный с новой формой сборной27
18:36
Пирло объявил о завершении карьеры и попрощался с болельщиками42
16:29
Мутко - Гончаренко: «Хочешь быть судьёй - иди суди»195
04:11
Слуцкий: «Благодарен руководству „Халла“ за поддержку»0
03:46
Иммобиле: «Можно сказать, что матчи со Швецией – самые важные в моей карьере»0
03:25
Мостовой: «„Зениту“ надо либо менять тактику, либо ждать, когда придут в себя лидеры»0
02:50
Гудиев: «Ребята особо не хотели, чтобы Кононов уходил»0
02:35
Мостовой: «Раньше у нас Халку всё позволялось, теперь – Вернблуму»1
02:15
Фарфан: «Перу не будет фаворитом в матчах с Новой Зеландией»0
01:49
Кокорин: «Рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке»5
01:25
«Ливерпуль», «Интер» и «Милан» претендуют на Давида Сильву2
01:00
Кейн и Уинкс выбыли из состава сборной Англии0
01:00
Пети: «Мотивация - это серьезная проблема для нескольких игроков „Арсенала“»0
00:38
Опасения по травме Манджукича не подтвердились. Форвард сыграет в стыковых матчах2
00:35
Гармаш выбыл из строя на 7-10 дней0
00:18
В. Березуцкий: «Надеюсь, у Слуцкого есть запас энергии и понимания того, что он делает»7
00:00
Антон Миранчук: «„Локомотив“ понимает, что за турнирную таблицу нужно бороться»1
23:51
Ибрагимович сам вручил кубок капитану «Мальме», нарушив регламент чемпионата Швеции5
23:36
Стоунз: «Играть у Гвардиолы - это удовольствие»2
23:32
Оздоев: «Тренер скажет играть в воротах — буду играть»3
23:24
Варан: «Счастлив вернуться в сборную Франции, как и всегда»0
23:19
Арбелоа - об отставке Билича: «Лучше поздно, чем никогда»1
23:16
«Эвертон» ведет переговоры с Эллардайсом0

Кокорин: «Хочется проверить себя с такими соперниками, как Испания и Аргентина»

сегодня, 03:09

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящих контрольных матчей со сборными Испании и Аргентины:

«Этих матчей ждут все. Конечно, в первую очередь хочется себя посмотреть, выяснить, на что ты способен в играх с такими соперниками. Насколько мы все готовы сейчас к таким сборным. Это будет важной проверкой для нас.

Иногда с более сильными соперниками даже удобнее играть. Они не закрываются на своей половине, стараются играть в футбол. Посмотрим, что предложат наши предстоящие противники. Если судить по предыдущим годам, то с Испанией нам, скорее всего, будет очень непросто. У Аргентины в последнее время были определённые проблемы, они с большим трудом отобрались на чемпионат мира. Но у них есть Лионель Месси, и этим всё сказано.

Настрой соперников? В этих сборных собраны большие футболисты высочайшей квалификации. Даже если у кого-то из них и будет какая-то расслабленность, то, выйдя на поле, они отдадутся игре на 100%».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 03:23
Вас они тоже проверят...............защищайте интимы..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100