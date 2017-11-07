Кокорин: «Хочется проверить себя с такими соперниками, как Испания и Аргентина»

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящих контрольных матчей со сборными Испании и Аргентины:

«Этих матчей ждут все. Конечно, в первую очередь хочется себя посмотреть, выяснить, на что ты способен в играх с такими соперниками. Насколько мы все готовы сейчас к таким сборным. Это будет важной проверкой для нас.

Иногда с более сильными соперниками даже удобнее играть. Они не закрываются на своей половине, стараются играть в футбол. Посмотрим, что предложат наши предстоящие противники. Если судить по предыдущим годам, то с Испанией нам, скорее всего, будет очень непросто. У Аргентины в последнее время были определённые проблемы, они с большим трудом отобрались на чемпионат мира. Но у них есть Лионель Месси, и этим всё сказано.

Настрой соперников? В этих сборных собраны большие футболисты высочайшей квалификации. Даже если у кого-то из них и будет какая-то расслабленность, то, выйдя на поле, они отдадутся игре на 100%».

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