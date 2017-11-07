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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Доусон: «Слуцкий отлично работает, ответственность должны нести игроки „Халла“»

сегодня, 05:55
Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед4 : 1Халл СитиХалл СитиМатч завершен

Капитан «Халл Сити» Майкл Доусон поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого после поражения «тигров» от «Шеффилд Юнайтед» (1:4) в 16-м туре Чемпионшипа:

«Наш тренер отлично работает с командой с момента своего назначения, и я всегда это говорил. Он подготавливает команду к матчам, и мы, игроки, должны взять ответственность на себя. Мы виноваты в поражении от „Шеффилд Юнайтед“ и в том, как мы играли во втором тайме.

Тренер имеет полное право подвергать сомнению наш игровой менталитет. Пропускать четыре мяча за тайм неприемлемо.

Наступает время, когда нужно прекратить искать оправдания. Я понимаю это как капитан, и мы должны хорошенько разобраться в самих себе. Разочарование болельщиков объяснимо, и у нас те же чувства, но мы будем держаться вместе и выйдем из кризиса».

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