Иммобиле: «Можно сказать, что матчи со Швецией – самые важные в моей карьере»

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от стыковых матчей ЧМ-2018 против Швеции:

«Я готов играть, я полностью в распоряжении Джампьеро Вентуры.

Мы несём огромную ответственность, эти матчи имеют очень большое значение.

Можно сказать, что э то будут самые важные поединки в моей карьере, потому что от их результата зависит выход нашей команды на замечательный и значимый турнир, который сборная Италии пропустить просто не может».

Напомним, на матчи со шведами в сборную Италии получил вызов форвард «Валенсии» Симоне Дзадза.

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