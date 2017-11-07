Жулиано: «Было неприятно, когда не получал вызов в сборную»

Полузащитник «Фенербахче» и экс-игрок «Зенита» Жулиано, получивший вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Японией и Англией, рассказал о периоде, когда он не попадал в заявку национальной команды:

«Было неприятно, когда я оказывался вне заявки. С другой стороны, это стало для меня звоночком, напомнило мне о том, что нужно работать усерднее и не оставаться в зоне комфорта. На место в сборной претендуют классные футболисты, и каждый из них хочет быть частью команды».

Напомним, ранее сообщалось, что матч против Японии из-за травмы может пропустить форвард «Селесао» Неймар.

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