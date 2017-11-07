Жолт Хорняк написал заявление о приостановлении трудовой деятельности в «Луч-Энергии»

Как сообщают СМИ, главный тренер «Луч-Энергии» Жолт Хорняк написал заявление о приостановлении трудовой деятельности.
«Жолт Хорняк написал заявление в связи с четырехмесячной задержкой зарплаты. Днем ранее подобное заявление написал администратор „Луча“. По неподтвержденным данным, на домашней игре с „Волгарем“ 8 ноября руководить командой будет Анатолий Агрофенин», - заявляет источник.
Ранее сообщалось, что футболисты «Луч-Энергии» встретятся с губернатором Владивостока.
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