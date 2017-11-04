Маляка про ситуацию с «Луч-Энергией»: «Терпели сколько могли, но так дальше нельзя»

Полузащитник «Луч-Энергии» Дмитрий Маляка прокомментировал возникшую ситуацию в клубе.

«Мы устали от того, что происходит в клубе. Терпели сколько могли. Молчали, но дальше так нельзя. Первую минуту матча хотели стоять на поле неподвижно, чтобы соперник пока не атаковал. Не получилось, потому что тренер „Химок“ отказался.

Задолженности перед игроками составляют четыре месяца. Но это ещё далеко не всё. У клуба нет денег ни на что. Даже на еду. Мази мы покупаем за свой счёт. И так во всём. Мы даже не понимали – будет игра с „Химками“ или нет. За день до игры нас не пустили тренироваться на стадион. Ребят выселяют из квартир, потому что клуб перестает их оплачивать. У нас одному парню вещи не отдают, пока деньги за квартиру не придут. Он уже месяц в одном костюме ходит.

Раньше ещё из руководства шли на контакт, приходили, объясняли. Теперь нет и этого. Обращались ли в палату по разрешению споров или профсоюзы Зотова или Грамматикова? Сейчас обратимся. Во Владивостоке делается всё, чтобы мы не выходили на матчи! Продолжаем играть ради клуба и его болельщиков».

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