Маляка: «В Кубке России не платят даже арбитрам»

Полузащитник «Луч-Энергии» Дмитрий Маляка заявил, что в матчах Кубка России не платят даже арбитрам.

«Если выиграем Кубок России и попадём в Лигу Европы, то закрывать команду будет совсем позорно? Да, эти игры в Кубке – фарс. Вы бы знали, как всё происходит на самом деле. Я даже не только про нас говорю. В 1/16 финала к нам приехали арбитры, которым не стали оплачивать ни перелёты, ни питание. Вы представляете, какое у них было настроение? Затем в 1/8 финала нам назначают эту же бригаду! Они к нам ехать не хотели, потому что с ними за 1/16 финала не рассчитались. А тут опять за свой счёт лететь! В результате оба раз судей не кормили и до сих пор с ними не расплатились ни за первый, ни за второй матчи. Что касается того, как они нас судили, то да, уж. Немножко не в нашу пользу, скажем так. Мы чудом прошли „Енисей“.

Хотя понять арбитров можно. Если эту бригаду опять назначат на 1/4 финала… Уже смешно просто. Ещё думали переносить встречу с „Енисеем“ на их поле. Они готовы были оплатить перелёт и нам, и судьям. Наше руководство вроде было не против, но мы настояли на игре при своих трибунах. Было важно сохранить матч во Владивостоке».



Ранее Дмитрий Маляка прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами «Луч-Энергии».

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