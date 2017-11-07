Данченко - игрок октября в «Анжи»

Как сообщает пресс-служба «Анжи», полузащитник Олег Данченко стал лучшим игроком октбяря по версии болельщиков.



«По итогам опроса среди болельщиков лучшим игроком „Анжи“ в октябре признан полузащитник Олег Данченко. Данченко набрал 39,3 процента голосов. На втором месте – Арсен Хубулов, у которого 34,5 процента. Призовую тройку замкнул Павел Яковлев - 26,2 процента.



Олег Данченко в октябре принял участие в матчах с „Зенитом“, „Уралом“ и „Ахматом“. При этом полузащитник отметился забитым мячом в ворота питерской команды и голевой передачей во встрече с „Ахматом“», - говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, что минувшим летом Олег Данченко присоединился к «Анжи».

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