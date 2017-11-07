Васютин признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии и лучшим игроком «Лахти»

Голкипера «Лахти» Александра Васютина, права на которого принадлежат «Зениту», признали лучшим вратарём чемпионата Финляндии 2017 года. 22-летний футболист также стал лучшим игроком команды завершившегося сезона.

Российский голкипер сыграл 23 матча, в которых пропустил 16 мячей, в 10 встречах Васютин оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Я, конечно, удивлён тому, что получил эти призы, но и очень рад. Это было очень неожиданно. Эта награда – результат работы всей команды», — сказал Васютин на торжественном вечере.

Сезон-2017 «Лахти» завершил на 4-м месте. Васютин выступает в аренде за финский клуб с лета 2016 года. В феврале этого года «Лахти» продлил его аренду.

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