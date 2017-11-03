Гол Банеги в ворота «Спартака» - в числе претендентов на звание лучшего мяча недели в ЛЧ

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега может стать автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Его мяч в ворота «Спартака» (2:1) вошел в число соискателей премии, сообщает УЕФА.

Также на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов претендуют забитые мячи в исполнении Стефана Эль-Шаарави («Рома») в ворота «Челси» (3:0), Неймара (ПСЖ) в игре с «Андерлехтом» (5:0), Томаса Партея («Атлетико») во встрече с «Карабахом» (1:1) и Лоренцо Инсинье («Наполи») в матче с «Манчестер Сити» (2:4).

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