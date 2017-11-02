Месси получил приз лучшему игроку «Барселоны» за сезон-2016/17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим игроком каталонского клуба в сезоне 2016/17.
Аргентинец получил приз, названный в честь Альдо Ровиры, причем сделал это в рекордный 5-й раз. В минувшей кампании Месси выиграл «Золотую бутсу», наколотив 37 голов в 34 матчах Ла Лиги, а во всех турнирах за «блаугранас» забил 54 мяча.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Ах да, там barselonistas'а я жду. Уж больно за душу его коммент меня задел, что я за час себе 60-т лайков набил - нахал такой. Никто так не делал, а этот себе лайки набивает и из-за него банят хороших глоров Барселоны, прям ни за что.
В общем, запомнил я его и ещё одного, который на мою ручную собачку по кличке барсик нажаловался и его пожизненно забанили. Я плакал)
Ах да, там barselonistas'а я жду. Уж больно за душу его коммент меня задел, что я за час себе 60-т лайков набил - нахал такой. Никто так не делал, а этот себе лайки набивает и из-за него банят хороших глоров Барселоны, прям ни за что.
В общем, запомнил я его и ещё одного, который на мою ручную собачку по кличке барсик нажаловался и его пожизненно забанили. Я плакал)
А пока в Псж пусть для начала хотя бы определяться кто пенальти бить))
А пока в Псж пусть для начала хотя бы определяться кто пенальти бить))
Молодчага!
Аха-ха)
Молодчага!
Аха-ха)
Будь моя воля, убрал бы их оттуда сегодня же.
А на счет свадьбы Месси я и не смогу ответить, только сам Месси сможет. Задай ему этот вопрос)
Будь моя воля, убрал бы их оттуда сегодня же.
А на счет свадьбы Месси я и не смогу ответить, только сам Месси сможет. Задай ему этот вопрос)
Лучшему террору каталонии,так будет правильней.
Лучшему террору каталонии,так будет правильней.
Пока что Неймар только скандалит в Псж) а тащит команду Кавани..
Историю с пенальти надеюсь помнишь..
Пока что Неймар только скандалит в Псж) а тащит команду Кавани..
Историю с пенальти надеюсь помнишь..
Мессионеров очень просто поставить в тупик простым, естественным вопросом)
Мессионеров очень просто поставить в тупик простым, естественным вопросом)
Неймар сам конечно хорош) до последнего тянул с переходом, чтоб его папаша бонус получил и подставил Барсу.
Неймар сам конечно хорош) до последнего тянул с переходом, чтоб его папаша бонус получил и подставил Барсу.