Месси получил приз лучшему игроку «Барселоны» за сезон-2016/17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим игроком каталонского клуба в сезоне 2016/17.

Аргентинец получил приз, названный в честь Альдо Ровиры, причем сделал это в рекордный 5-й раз. В минувшей кампании Месси выиграл «Золотую бутсу», наколотив 37 голов в 34 матчах Ла Лиги, а во всех турнирах за «блаугранас» забил 54 мяча.

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