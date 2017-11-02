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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Месси получил приз лучшему игроку «Барселоны» за сезон-2016/17

сегодня, 18:42

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим игроком каталонского клуба в сезоне 2016/17.

Аргентинец получил приз, названный в честь Альдо Ровиры, причем сделал это в рекордный 5-й раз. В минувшей кампании Месси выиграл «Золотую бутсу», наколотив 37 голов в 34 матчах Ла Лиги, а во всех турнирах за «блаугранас» забил 54 мяча.

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Все комментарии
Месия
сегодня в 19:53
Да святится имя мое
Saang
сегодня в 19:51
Можно подумать, была интрига...
Jum13
сегодня в 19:47
Пожалели. Сначала хотели Неймару отдать
Apsny
сегодня в 19:45
Только во команда слабоватая нынче.
Неймар000 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:44
Летучий-Голландец.:
Ну вот мы посмотрим весной) А пока в Псж пусть для начала хотя бы определяться кто пенальти бить))
Я жду не дождусь , особенно игры ПСЖ против Барсы , что бы все увидели кто есть кто . На самом деле все итак понимают , даже Мессии знает что он хуже Неймара , и что Барсе против ПСЖ ловить нечего , и поэтому он до сих пор не продлил контракт , к Гвардеоле собрался , ибо барса как и реал уйдут в прошлое,а с Сити у него будет шанс победить Неймара
Messi из Челябинска ответил Великий Князь
сегодня в 19:44
Великий Князь:
Месси из Челябинска бомбардирует барсафанов, как метеорит. Молодчага! Аха-ха)
Привет, Костя. Скажешь тоже. Я тут в страхе большом - барс-ф с точкой и ножница взялись искоренить зло именуемое глором ПСЖ. Один вот куда-то запропал, видимо за патронами ушёл. А вторая меня игнорит, наверное клоны делает, некогда пока. Чую схорониться мне нужно.
Ах да, там barselonistas'а я жду. Уж больно за душу его коммент меня задел, что я за час себе 60-т лайков набил - нахал такой. Никто так не делал, а этот себе лайки набивает и из-за него банят хороших глоров Барселоны, прям ни за что.
В общем, запомнил я его и ещё одного, который на мою ручную собачку по кличке барсик нажаловался и его пожизненно забанили. Я плакал)
Шишанутый
сегодня в 19:42
Гномику дали утешительный приз чтоб он не плакал.
Неймар000 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:41
Летучий-Голландец.:
А где ты увидел, что хвалю руководство Барсы? Будь моя воля, убрал бы их оттуда сегодня же. А на счет свадьбы Месси я и не смогу ответить, только сам Месси сможет. Задай ему этот вопрос)
А на счет свадьбы Месси я и не смогу ответить, только сам Месси сможет. Задай ему этот вопрос----- Ну че тут не ответить то ? Если бы Неймар был гнилым, то Мессии его позвал бы только в том случаи , если сам был бы гнилым
Летучий-Голландец. ответил Неймар000
сегодня в 19:41
Неймар000:
Чем он тащит ? замыканиеми своими ? Как же вы похожи на глоров криша , а потом обижаетесь когда они сравнивают Роналду с Мессии . Что касается титулов в этом сезоне , то я не вижу соперников у ПСЖ . Сейчас я не вижу соперников у ПСЖ , опасался за реал , но те явно не в форме , они провалились . То же самое и Баварии касается . Барса же хоть и выигрывает , но с большим трудом , игры как таковой нету , один Мессии бегает что то делает и все , остальная команда средняя , так что они тоже не соперники ПСЖ . Есть только Сити , да они выглядят очень круто , и с ними думаю разыграем ЛЧ
Ну вот мы посмотрим весной)
А пока в Псж пусть для начала хотя бы определяться кто пенальти бить))
вячеслав остапенко
сегодня в 19:39
Заслуженная награда Месси
Неймар000 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:39
Летучий-Голландец.:
Ну вот и посмотрим какие награды он возьмет в Париже. Пока что Неймар только скандалит в Псж) а тащит команду Кавани.. Историю с пенальти надеюсь помнишь..
Чем он тащит ? замыканиеми своими ? Как же вы похожи на глоров криша , а потом обижаетесь когда они сравнивают Роналду с Мессии . Что касается титулов в этом сезоне , то я не вижу соперников у ПСЖ . Сейчас я не вижу соперников у ПСЖ , опасался за реал , но те явно не в форме , они провалились . То же самое и Баварии касается . Барса же хоть и выигрывает , но с большим трудом , игры как таковой нету , один Мессии бегает что то делает и все , остальная команда средняя , так что они тоже не соперники ПСЖ . Есть только Сити , да они выглядят очень круто , и с ними думаю разыграем ЛЧ
Великий Князь
сегодня в 19:38
Месси из Челябинска бомбардирует барсафанов, как метеорит.
Молодчага!
Аха-ха)
Великий Князь
сегодня в 19:35
Холандиц в своём репертуаре - пукнул, хрюкнул, что Месси лучший. На конкретный вопрос ответа не дал и с комментарием "Посмотрим....", расстворился по-каталонски. Аха-ха)
Летучий-Голландец. ответил Неймар000
сегодня в 19:33
Неймар000:
Так ты не ответил на вопрос , почему если Ней гнилой , Мессии его на свадьбу пригласил и до сих пор с ним общается ? А Бартамеу не пригласил , и до сих пор с Барсой контракт не продлил
А где ты увидел, что хвалю руководство Барсы?
Будь моя воля, убрал бы их оттуда сегодня же.
А на счет свадьбы Месси я и не смогу ответить, только сам Месси сможет. Задай ему этот вопрос)
Messi из Челябинска ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:33
Летучий-Голландец.:
Ну вот и посмотрим какие награды он возьмет в Париже. Пока что Неймар только скандалит в Псж) а тащит команду Кавани.. Историю с пенальти надеюсь помнишь..
Ты хоть одну игру ПСЖ смотрел, чтобы так говорить? ПСЖ тащат Неймар и Мбаппе. Кавани там на вторых ролях, косячит уж больно много.
Messi из Челябинска
сегодня в 19:30
Это за что? За провал с ПСЖ? За бледную тень самого себя с Ювентусом? Ах ну да, это же за покеры Эспаньолам и хет-трики Бетисам.
No problem
сегодня в 19:30
Поправочка.
Лучшему террору каталонии,так будет правильней.
Летучий-Голландец. ответил Неймар000
сегодня в 19:29
Неймар000:
Что бы все награды Мессии забирал ? Неймар их зарабатывал , а Мессии их получал ?
Ну вот и посмотрим какие награды он возьмет в Париже.
Пока что Неймар только скандалит в Псж) а тащит команду Кавани..
Историю с пенальти надеюсь помнишь..
Tommy Lee
сегодня в 19:29
Ему же приз в виде нового контракта уже вручали
Великий Князь ответил Неймар000
сегодня в 19:27
Неймар000:
Что бы все награды Мессии забирал ? Неймар их зарабатывал , а Мессии их получал ?
Ему положено, он же аргентино-каталонский еврей)
Неймар000 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:26
Летучий-Голландец.:
Нужно было оставаться в Барсе как Месси и Суарес, а не бежать к арабам.
Так ты не ответил на вопрос , почему если Ней гнилой , Мессии его на свадьбу пригласил и до сих пор с ним общается ? А Бартамеу не пригласил , и до сих пор с Барсой контракт не продлил
Санчо Панса
сегодня в 19:25
Кто бы сомневался! Ничего нового, короче) Лео от всей души поздравляю!
Неймар000 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:24
Летучий-Голландец.:
Нужно было оставаться в Барсе как Месси и Суарес, а не бежать к арабам.
Что бы все награды Мессии забирал ? Неймар их зарабатывал , а Мессии их получал ?
Неймар000 ответил Великий Князь
сегодня в 19:23
Великий Князь:
Аха-ха) Мессионеров очень просто поставить в тупик простым, естественным вопросом)
Как отнять конфетку у ребенка , дети епта . На самом деле , они понимают что Неймар лучше чем их кумир , просто признавать не хотят это , потому что он ушел , и их это сильно бесит . Когда я им начинаю говорить что Ней лучше , они сразу же тему переводят на какой он гнилой , как будто их Мессии святоша , а по факту им ответить нечего
Летучий-Голландец. ответил Неймар000
сегодня в 19:22
Неймар000:
Если Неймар гнилой почему Мессии и Суарес продолжают с ним общаться ? Почему Месси Неймара позвал на свадьбу а руководство Барсы нет ?
Нужно было оставаться в Барсе как Месси и Суарес, а не бежать к арабам.
Великий Князь ответил Неймар000
сегодня в 19:19
Неймар000:
Если Неймар гнилой почему Мессии и Суарес продолжают с ним общаться ? Почему Месси Неймара позвал на свадьбу а руководство Барсы нет ?
Аха-ха)
Мессионеров очень просто поставить в тупик простым, естественным вопросом)
Неймар000 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:16
Летучий-Голландец.:
И еще) на счет гнильца. Неймар сам конечно хорош) до последнего тянул с переходом, чтоб его папаша бонус получил и подставил Барсу.
Если Неймар гнилой почему Мессии и Суарес продолжают с ним общаться ? Почему Месси Неймара позвал на свадьбу а руководство Барсы нет ?
Неймар000 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:15
Я болельщик Бразильского футбола , а также красоты этой игры , то что делает Неймар ни делает никто
Летучий-Голландец. ответил Неймар000
сегодня в 19:14
Неймар000:
Глупости , вы скатываетесь до уровня глоров криша , которые только и могут статистику смотреть , хотя о чем это я, вы никогда от них не отличались . Утверждать что роналду и мессии лучше Неймара, это не уважать футбол, любой у кого есть глаза поймет кто есть кто
И еще) на счет гнильца.
Неймар сам конечно хорош) до последнего тянул с переходом, чтоб его папаша бонус получил и подставил Барсу.
Неймар000 ответил DXTK
сегодня в 19:13
DXTK:
уж кто с гнильцом, так это Неймар со своим папашей. поменяли Барсу на парижский мешок с катарскими деньгами ...... так вот пускай у ПСЖ и берет.
И правильно сделал , потому что Неймара не уважали, все индивидуальные награды получал Мессии , зарабатывал Неймар а получал их Мессии . Поэтому он и ушел , пусть мессии сам свою империю создает . Но как бы то не было , это все вторично , награду должен был получить тот , кто ее на самом деле заслуживал , несмотря на то что он ушел . Неймар превосходит Мессии это очевидно , только слепой будет утверждать обратное
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