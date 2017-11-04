Гранквист - лучший игрок «Краснодара» в октябре

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», защитник Андреас Гранквист стал лучшим игроком клуба в октябре по версии болельщиков.

«Победитель опроса Андреас Гранквист финишировал с результатом 24,9 % от общего числа принявших участие в опросе.

Отметим, что Гранквист по итогам августа-2017 уже признавался лучшим игроком месяца и, кроме того, стал третьим в июле. Классон второй месяц кряду получает „серебро“ в этом опросе, а для Смолова попадание в первую тройку стало первым», - говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, что недавно Андреас Гранквист заявил, что в чемпионате России слабых команд нет.

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