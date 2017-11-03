Вадим Васильев по итогам года признан лучшим руководителем футбольного клуба в Европе

Сегодня состоялось награждение лучших руководителей футбольных клубов по итогам года. Российский вице-президент «Монако» Вадим Васильев удостоился награды European CEO of the Year, вручаемой лучшему руководителю европейского футбольного клуба по версии Football Business Awards. Напомним, что монегаски в минувшем сезоне выиграли чемпионат Франции и достигли полуфинала Лиги чемпионов.

Среди других претендентов на награду фигурировали генеральный директор «Ромы» Умберто Гандини, председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар и президент «Реала» Флорентино Перес.

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