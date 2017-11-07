Ушел из жизни чемпион мира 1954 года Ханс Шефер

Пресс-служба «Кельна» сообщила трагическое известие о смерти Ханса Шефера, чемпиона мира 1954 года в составе сборной ФРГ. Форвард стал одним из главных творцов триумфа, забив по ходу мундиаля 4 гола.

На счету Шефера — 39 игр в сборной и 15 голов, Ханс принял участие в трех чемпионатах мира. В составе «Кельна» фланговый нападающий провел 17 сезонов.

19 дней назад Шеферу исполнилось 90 лет.

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