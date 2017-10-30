Черчесов: «Зобнину важно присутствовать на теоретических занятиях сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем руководствовался при выборе игроков для участия в товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией.

«6 ноября сборная России приступит в Новогорске к подготовке к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией. Как и в октябре, мы вызываем в команду 27 игроков. Из-за травмы в сборной не будет Самедова. Что касается Дзагоева, то он уже был в заявке ЦСКА на последнюю игру, и мы надеемся, что Алан сможет помочь сборной в предстоящих матчах.

Роман Зобнин уже тренируется в „Спартаке“ в общей группе, и для него очень важно находиться в расположении команды, присутствовать на теоретических занятиях. К тому же у нас в сборной работают физиотерапевт и массажист „Спартака“, так что ситуацию будем контролировать в полной мере. Кроме того, по сравнению с октябрьским сбором мы пригласили имевших тогда повреждения Глушакова и Комбарова, а также хорошо себя зарекомендовавших Игнатьева и Швеца».

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