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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Моуриньо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

сегодня, 11:26

В Англии распространяются слухи о том, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо желает покинуть свой пост после завершения сезона — за год до окончания действия контракта.

Неясно, что подтолкнуло португальца принять такое решение. Чаще всего специалист достигал с клубами лучших результатов на второй год работы. СМИ предполагают, что Моуриньо недоволен трансферными решениями клуба и имеет разногласия с руководством манкунианцев. Сообщается также, что в услугах тренера заинтересован ПСЖ.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Моуриньо рассчитывает на увеличение заработной платы в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 11:55
да это все мутки мутит чтобы переподпиасть жирный новый контракт себе и Мендешу, перед третим провальным сезоном - когда его всегда выгоняют. Будет жирная неустойка и т.д.))) Короче все по системе))
starche
сегодня в 11:55
Его просто выкинут.
BARCAWORLD
сегодня в 11:54
Что сподвигло, и так понятно = доминация Гвардиолы в Англии..
cska1948
сегодня в 11:51
Ранее в прессе появилась информация о том, что Моуриньо рассчитывает на увеличение заработной платы в «Манчестер Юнайтед».
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Похоже Маур пошёл по стопам Месс и Роналду. Чтобы клубы пересмотрели их контракты в сторону увеличения, они заявляют о том, что не хотят оставаться в Барсе, Реале. Но им предлагают больше денег и они естественно остаются. А чем Маур хуже их?
АдекватныйНеадекват
сегодня в 11:49
Недоволен трансферными решениями клуба? По моему- на трансферы было выделено более чем достаточная сумма. Плакса уже порядком поднадоел. Зарплату тебе поднять)))надеюсь руководство не пойдет на такой шаг- пущай валит в псж. Там у него мбапе и неймар переквалифицируются в защитников и будут ставить автобус)))
КЭТиК
сегодня в 11:48
Обычный шантаж клуба.
Klaus-S
сегодня в 11:45
Сомневаюсь, что это правда.
АдекватныйНеадекват
сегодня в 11:42
надеюсь правда, а не обычный трёп. Такой футбол нам не нужен.
Казанский
сегодня в 11:28
Похоже на смену Манчини собрался в Зенит))
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