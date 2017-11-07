Моуриньо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

В Англии распространяются слухи о том, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо желает покинуть свой пост после завершения сезона — за год до окончания действия контракта.

Неясно, что подтолкнуло португальца принять такое решение. Чаще всего специалист достигал с клубами лучших результатов на второй год работы. СМИ предполагают, что Моуриньо недоволен трансферными решениями клуба и имеет разногласия с руководством манкунианцев. Сообщается также, что в услугах тренера заинтересован ПСЖ.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Моуриньо рассчитывает на увеличение заработной платы в «Манчестер Юнайтед».

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