Моуриньо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

В Англии распространяются слухи о том, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо желает покинуть свой пост после завершения сезона — за год до окончания действия контракта.
Неясно, что подтолкнуло португальца принять такое решение. Чаще всего специалист достигал с клубами лучших результатов на второй год работы. СМИ предполагают, что Моуриньо недоволен трансферными решениями клуба и имеет разногласия с руководством манкунианцев. Сообщается также, что в услугах тренера заинтересован ПСЖ.
Ранее в прессе появилась информация о том, что Моуриньо рассчитывает на увеличение заработной платы в «Манчестер Юнайтед».
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Похоже Маур пошёл по стопам Месс и Роналду. Чтобы клубы пересмотрели их контракты в сторону увеличения, они заявляют о том, что не хотят оставаться в Барсе, Реале. Но им предлагают больше денег и они естественно остаются. А чем Маур хуже их?
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Похоже Маур пошёл по стопам Месс и Роналду. Чтобы клубы пересмотрели их контракты в сторону увеличения, они заявляют о том, что не хотят оставаться в Барсе, Реале. Но им предлагают больше денег и они естественно остаются. А чем Маур хуже их?