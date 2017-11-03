«Арсенал» сыграл вничью с «Црвеной Звездой»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» и «Црвена Звезда» сильнейшего не выявили.
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Црвена Звезда» – 0:0
«Арсенал»: Мейси, Мэйтленд-Найлс, Дебюши, Холдинг, Уиллок (Нкетиа 68), Эль-Ненни, Уилшир, Коклен, Уолкотт, Жиру, Нельсон.
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Црвена Звезда»: Борян, Гобелжич, Савич, Стойкович, Срнич (Рачич 86), Крстичич, Дональд, Ле Таллек, Канга (Милич 70), Радоньич (Пешич 89), Боаки.
Главный тренер: Владан Милоевич.
Предупреждения: Холдинг 70.
Судья: Лука Банти.
В матче команд в 3-м туре турнира победу одержал «Арсенал».
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