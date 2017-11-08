«Олимпиакос» могут понизить в классе за договорные матчи

В Греции разгорается крупный футбольный скандал.

Владелец «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис и бывший президент Федерации футбола Греции Гиоргос Саррис обвиняются в создании преступной организации и манипулировании результатами матчей местной лиги. Так, сообщается минимум о двух «странных матчах» с участием «Олимпиакоса» в чемпионате Греции.

Всего по делу проходит 27 человек. В их число входят бывшие члены Федерации, экс-арбитры, владельцы клубов Суперлиги «Левадиакоса» и « Атромитоса», а также бывшие тренеры и игроки различных команд. Все они предстанут перед судом.

Если вина будет доказана, «Олимпиакосу» грозит понижение в классе. О санкциях по отношению к другим клубам пока не сообщается.

Напомним, что греческий клуб в текущем сезоне представляет страну в Лиге чемпионов.

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