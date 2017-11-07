Пирло может стать послом «Ювентуса» или занять должность в сборной Италии

Полузащитник Андреа Пирло, завершивший игровую карьеру, в скором времени планирует вернуться в Италию. Игрок возьмет перерыв, а потом устроится на новую работу, сообщают местные СМИ.

«Ювентус», где Пирло провел четыре года, предложил ему должность посла. Кроме того, Андреа может занять должность в сборной Италии.

Сообщается также, что Антонио Конте готов принять Пирло в тренерский штаб «Челси», но сам хавбек ранее отмечал, что в лондонском клубе работать не будет.

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