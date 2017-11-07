Роналдо может занять в «Коринтианс» высокопоставленную должность

Легендарный бразилец Роналдо может вернуться в «Коринтианс» — клуб, где он закончил свою игровую карьеру. Экс-форвард займет высокопоставленную должность в случае, если место в президентском кресле клуба займет Андрес Санчес, который уже являлся главой «Коринтианса» с 2007 по 2011 года. Выборы состоятся в феврале.

Санчес находится в дружеских отношениях с Роналдо и уже неоднократно изъявлял желание с ним поработать.

«Если я смогу выиграть выборы, Роналдо будет в „Коринтианс“», - пообещал Санчес. Ранее бразилец отметил, что хочет занять руководящую должность, но тренером себя не видит.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте