Симеоне - претендент на должность наставника «Эвертона»

Владелец «Эвертона» Фарад Мошири хочет переманить в клуб главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, утверждают британские СМИ.

Функционер рассчитывает, что специалист решит сменить обстановку после шести лет в Мадриде. Нынче «матрасники» занимают четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а в Лиге чемпионов за 4 тура набрали лишь 3 очка.

Впрочем, наиболее реальным претендентом на должность тренера «ирисок», по сообщениям прессы, по-прежнему остается Сэм Эллардайс.

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