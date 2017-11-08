Марио Фернандес: «Делаю всё, чтобы выйти на поле в матче с Аргентиной»

Защитник сборной России Марио Фернандес, занимавшийся сегодня по индивидуальной программе, намерен всё же сыграть в товарищеском поединке с аргентинцами.

«Состояние нормальное. Получил неприятную травму, лечился. После „Локомотива“ нога воспалилась только сильнее. Делаю все, чтобы сыграть с Аргентиной.

„Локомотив“? Мы все большие друзья. На поле могут кипеть страсти, но за пределами все в порядке. Отношения со всеми у нас хорошие.

Матч с Аргентиной для нас такой же, как с Ираном и Кореей. Не стал бы выделять его особенно, надо уважать и другие сборные».

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