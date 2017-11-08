Доменек: «Непопадание Италии на чемпионат мира не станет трагедией»

Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек считает, что непопадание сборной Италии на мундиаль не станет трагедией для футбольного мира. При этом он выразил уверенность в положительном исходе стыковых матчей с командой Швеции.

«Возможное непопадание Италии на мундиаль станет трагедией для вас, итальянцев, но не для мира. Хотя, конечно, „Скуадра Адзурра“ квалифицируется. Вспомните, в 2006 году у вас были такие же проблемы, а в итоге Италия выиграла чемпионат.

У Италии есть футболисты, знающие, как справиться со стрессовой ситуацией. У Швеции таких игроков гораздо меньше. Что касается лучших игроков итальянской сборной, то назову Бонуччи. Возможно, Барцальи. Он до сих пор находится в отличной форме».

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