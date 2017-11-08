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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 90’ Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип ЧехияЧехия
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Суарес: «Коутиньо - настоящий профессионал»

сегодня, 12:57

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в испанский клуб. 

«Очевидно, что Коутиньо хотел бы перейти в „Барселону“. Филиппе - игрок с большими амбициями и будучи профессионалом продолжает показывать, что обладает положительными качествами. Несмотря на попытки „Ливерпуля“ продать игрока подороже, он помогает команде и демонстрирует себя исключительно профессиональным футболистом». 

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Кlаsse
сегодня в 13:42
в отличии от тебя, бездарного симулянта и ныряльщика
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