Суарес: «Коутиньо - настоящий профессионал»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в испанский клуб.



«Очевидно, что Коутиньо хотел бы перейти в „Барселону“. Филиппе - игрок с большими амбициями и будучи профессионалом продолжает показывать, что обладает положительными качествами. Несмотря на попытки „Ливерпуля“ продать игрока подороже, он помогает команде и демонстрирует себя исключительно профессиональным футболистом».

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