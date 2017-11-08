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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 3:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 6:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
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Уткин: «Вопрос об отставке Геркуса может и не стоять на повестке дня»

сегодня, 21:06

Известный комментатор Василий Уткин считает, что информация о возможном расставании «Локомотива» с президентом команды Ильей Геркусом не обязательно соответствует действительности:

«Я полагаю, что вопрос об отставке Ильи Геркуса может и не стоять на повестке дня. Вполне возможно, что вопрос стоит таким образом: необходим ли команде новый управляющий менеджер или нет? Тут все зависит от постановки вопроса. Скорее всего, этот вопрос находится в розыгрыше. „Локомотив“ ведь такой клуб, который принадлежит большой и серьезной организации. Все будет понятно лишь после того, как состоится встреча совета директоров команды.

До прихода Геркуса в команду „Локомотив“ давно серьезно не боролся за место в Лиге чемпионов. Учитывая, что теперь от РФПЛ в Лигу чемпионов могут выйти три команды, то у „Локомотива“ отличные шансы занять место в тройке».

Ранее слухи об отставке Геркуса прокомментировал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1 ответил Foxes
сегодня в 21:22
Foxes:
Он чего, на радио поселился?
А чё нельзя?) Он же там ё..упал с кресла. Курдюк видал какой, чтобы уважить его, п.говорить надо много и часто. Что у него неплохо получается.
Foxes
сегодня в 21:13
Он чего, на радио поселился?
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