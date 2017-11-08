Уткин: «Вопрос об отставке Геркуса может и не стоять на повестке дня»

Известный комментатор Василий Уткин считает, что информация о возможном расставании «Локомотива» с президентом команды Ильей Геркусом не обязательно соответствует действительности:

«Я полагаю, что вопрос об отставке Ильи Геркуса может и не стоять на повестке дня. Вполне возможно, что вопрос стоит таким образом: необходим ли команде новый управляющий менеджер или нет? Тут все зависит от постановки вопроса. Скорее всего, этот вопрос находится в розыгрыше. „Локомотив“ ведь такой клуб, который принадлежит большой и серьезной организации. Все будет понятно лишь после того, как состоится встреча совета директоров команды.

До прихода Геркуса в команду „Локомотив“ давно серьезно не боролся за место в Лиге чемпионов. Учитывая, что теперь от РФПЛ в Лигу чемпионов могут выйти три команды, то у „Локомотива“ отличные шансы занять место в тройке».

Ранее слухи об отставке Геркуса прокомментировал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте