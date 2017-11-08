Нойштедтер: «В Турции знают про Смолова, Жиркова, Аршавина. О Кокорине пока не спрашивают»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер, который в составе сборной России готовится к товарищескому матчу против национальной команды Аргентины, рассказал, что в Турции пока не наслышаны о нападающем «Зенита» Александре Кокорине:

«Самый сильный игрок сборной России - это команда. У нас нет таких игроков, как Месси или Роналду. Важна вся команда и игроки. Должна быть хорошая атмосфера.

Кто из российских игроков на слуху в Европе? В Европе - Аршавин и Жирков, ведь они играли в Англии. В Турции знают про Смолова, Жиркова и Аршавина. А о Кокорине пока не спрашивают».

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов дал понять, что не понимает, почему Нойштедтера вызывают в сборную.

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