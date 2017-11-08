Мещеряков: «У нас с Геркусом нормальные рабочие отношения»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи об отставке президента клуба Ильи Геркуса.

«Всё это интересно, только я почему-то не знаю о том, что инициирую его отставку. Не представляю, откуда появляется такая информация. Непонятно чего хотят этим добиться, может хотят расшатать лодку.

Что касается работы Ильи Геркуса, то я никогда ни кем недоволен. Когда я буду кем-то доволен, то я сразу сам покину свой пост. Если кто-то доволен, значит он неправильно занимает собственное место и ему пора сворачиваться. У нас с Геркусом нормальные рабочие отношения».



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