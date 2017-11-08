Талалаев: «„Тамбову“ должно было наконец-то повезти»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в матче первенства ФНЛ.

«Хочу поздравить команду с победой, а также болельщиков. Нам должно было наконец-то повезти. Слишком много мы теряли очков. Мы знали, что придется играть с одной из самых организованных команд лиги. Одной из самых интересных команд и по комплектованию, и по качеству игры. Предполагали, что будет много борьбы и не уступили в ней. Хотелось поблагодарить игроков за исполнение договоренностей. Мы были настроены сегодня на победу, получив болезненную пощечину в Калининграде. Мы знали, что „Балтика“ 75% своих голов забивает до 70-й минуты. Прогнозировали, что в концовке нам нужно будет прибавлять. Макс Трусевич забил сегодня очень важный для нас гол. Хотя сегодня закономерен был бы ничейный результат, но нам повезло в конце матча».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте