Уткин считает, что Будогосскому место в психиатрической больнице

Футбольный комментатор Василий Уткин в эфире «Спорт FM» раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА, а также предположил, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сошел с ума, раз тот занял сторону арбитра:

«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошел в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошел с ума. Если он говорит, что это желтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасев точно поплыл в матче „Локомотив“ — ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля.

Что касается желтой карточки Васину, то по правилам предусматривается удаление, и неважно, кто его считает двойным, тройным, семерным наказанием. Такое наказание есть в правилах, и я себе сделал закладочку, чтобы спросить у сведущего человека, не изменилось ли что-то. Не Будогосского, а разумного квалифицированного судью в настоящем, а не в прошлом, не находящегося ни на каком излечении. Чистый выход один на один, свалили футболиста. Это прямая красная, если исходить из правил».

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