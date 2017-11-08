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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 3:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 6:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
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Уткин считает, что Будогосскому место в психиатрической больнице

сегодня, 19:04
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Футбольный комментатор Василий Уткин в эфире «Спорт FM» раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА, а также предположил, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сошел с ума, раз тот занял сторону арбитра:

«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошел в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошел с ума. Если он говорит, что это желтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасев точно поплыл в матче „Локомотив“ — ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля.

Что касается желтой карточки Васину, то по правилам предусматривается удаление, и неважно, кто его считает двойным, тройным, семерным наказанием. Такое наказание есть в правилах, и я себе сделал закладочку, чтобы спросить у сведущего человека, не изменилось ли что-то. Не Будогосского, а разумного квалифицированного судью в настоящем, а не в прошлом, не находящегося ни на каком излечении. Чистый выход один на один, свалили футболиста. Это прямая красная, если исходить из правил». 

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Все комментарии
PATRIOT1965
сегодня в 19:50
Уткин уже не видит берега.Что может говорить человек,который заснул в прямом эфире.
112910415
сегодня в 19:48
не сказать, что вовсе не прав..
drug01
сегодня в 19:48
Смелое заявление Василия Уткина? Кто за?
cska plus
сегодня в 19:47
Утка поплыл в собственном жиру.
Т34
сегодня в 19:34
И Будогосского вылечат, и Карасева, и Верблума, и тебя, Вася, вылечат. И хотелось бы, чтоб репортаж из палаты, где вас всех будут лечить, вел сам Гена Орлов.
НЕ президент рфс
сегодня в 19:33
Будогосский просто защищает своих , а заодно и себя : раз мои подчинённые всё делают правильно , значит я хороший начальник. А Вася не думает что может настать момент когда за базар придётся и ответить.
Морозовский
сегодня в 19:31
По букве футбольного закона Василий прав. Но товарищ Василий должен понять уже, что Будогосский и его караси хотят красиво жить и по журналам одеваться! Значит надо продавать свои услуги. Да и Василий не бесплатно гонит!
Jum13
сегодня в 19:29
Уткин считает, что спать на матче ЛЧ это норма. Мнение Васи всем важно!
Zen-Aku
сегодня в 19:24
А тебе самое место на беговой дорожке))))
salaga
сегодня в 19:19
    Gloomy59
    сегодня в 19:17
    Если руководитель департамента судейства и инспектирования РФС господин Андрей Будогосский, считает, что удар локтем Вернблума, маленькая шалость,то ГОСПОДА, ВИДИМО СЕГОДНЯ НА УЛИЦЕ 2287 год.
    Может пора смотреть правде в глаза!!!!!!!
    У нас и так уже давно везде двойные стандарты! Теперь давайте, в России придумаем свои правила игры в футбол!!!!!!
    Этого скандинава, уже давно пора проучить или выгнать!!!!
    Vladimir808
    сегодня в 19:17
    Чего Василий так горячится?
    Коней всегда судят по понятиям.
    Низзя их трогать...)))
    RussianHorse
    сегодня в 19:16
    А тебе в липосакционной клинике
    TihonAlt
    сегодня в 19:11
    По сути Вася прав, а по форме можно и полегче:)
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