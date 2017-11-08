Петраков: «В матче с „Крыльями Советов“ игроки „Томи“ показали сибирский характер»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги матча 22-го тура ФНЛ, в котором его команда обыграла «Крылья Советов»:

«По содержанию игры первый тайм был похож на хороший футбол, хорошего уровня. Достаточно агрессивно и внимательно в обороне сыграли. Но вот парадокс: когда стали играть в большинстве, появилась боязнь за результат, начали играть на удержание. Хотя, конечно, так отдавать инициативу нельзя. Возможно, это связано с тем, что получил травму Зуйков, и нам пришлось переходить на игру в четыре защитника. Но все хорошо, что хорошо кончается. Атмосфера перед игрой была достаточно напряженная, но ребята показали сибирский характер и победили.

Почему массированный прессинг не удается показывать в каждом матче? Прессинговать все 90 минут нельзя. Но то, что мы разбираем на теории, когда просим нападающих и полузащитников предпринимать активные действия и мешать сопернику начинать атаку, сегодня в какой-то мере удавалось. Но не всегда. Еще в перерыве я обращал внимание ребят на то, что нужно быть осмотрительнее. Если вы не готовы к прессингу, лучше не выскакивать вперед, потому что этим ты облегчаешь атаку сопернику. Хорошо, что хоть иногда удается».

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