Тихонов: «Обидное поражение. Даже оставшись в меньшинстве, мы были на голову выше „Томи“»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал выездное поражение от «Томи» в рамках матча 22-го тура ФНЛ:

«Как и в домашнем матче с „Томью“, проиграли игру со „стандарта“. В то же время, если брать первый и второй тайм, они получились совершенно разными. Даже оставшись в меньшинстве, мы контролировали игру и проводили контратаки – были на голову выше, чем хозяева. Поэтому крайне обидно такие матчи проигрывать. Но мы хорошо понимаем, что команда у нас в настоящий момент невысокая, поэтому стандартные положения, особенно против „Томи“ – это очень опасно. Но по второму тайму, особенно после удаления, у меня к ребятам вопросов нет. Старались, в одном из эпизодов мяч попал в руку игроку „Томи“ в штрафной, но, наверное, сегодня просто не наш день.

Не хватает футбольной наглости, настырности в штрафной, умения влезть и обострить, сыграть как в последний раз. Команда старалась – здесь вопросов нет. Обидно проигрывать такие игры. Повторюсь, что один „стандарт“ сегодня решил всю игру. Потому что „Томь“, поведя в счете, стала обороняться более сконцентрированно, и нам пришлось тяжеловато. Хотя полумоменты были. Мы сами виноваты, будем разбираться и двигаться вперед. Посыпать голову пеплом нам некогда».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте