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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
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13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
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Тихонов: «Обидное поражение. Даже оставшись в меньшинстве, мы были на голову выше „Томи“»

сегодня, 18:42
ТомьТомь1 : 0Крылья СоветовКрылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал выездное поражение от «Томи» в рамках матча 22-го тура ФНЛ:

«Как и в домашнем матче с „Томью“, проиграли игру со „стандарта“. В то же время, если брать первый и второй тайм, они получились совершенно разными. Даже оставшись в меньшинстве, мы контролировали игру и проводили контратаки – были на голову выше, чем хозяева. Поэтому крайне обидно такие матчи проигрывать. Но мы хорошо понимаем, что команда у нас в настоящий момент невысокая, поэтому стандартные положения, особенно против „Томи“ – это очень опасно. Но по второму тайму, особенно после удаления, у меня к ребятам вопросов нет. Старались, в одном из эпизодов мяч попал в руку игроку „Томи“ в штрафной, но, наверное, сегодня просто не наш день.

Не хватает футбольной наглости, настырности в штрафной, умения влезть и обострить, сыграть как в последний раз. Команда старалась – здесь вопросов нет. Обидно проигрывать такие игры. Повторюсь, что один „стандарт“ сегодня решил всю игру. Потому что „Томь“, поведя в счете, стала обороняться более сконцентрированно, и нам пришлось тяжеловато. Хотя полумоменты были. Мы сами виноваты, будем разбираться и двигаться вперед. Посыпать голову пеплом нам некогда». 

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Все комментарии
starche
сегодня в 19:49
Всё по-делу.
КЭТиК
сегодня в 19:29
Тотализатор всему виной.
Aris
сегодня в 18:58
Андрей! Удачи и успехов.
eaguar
сегодня в 18:47
Удачи Тихонову .
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