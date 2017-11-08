Р. де Бур: «Работа в „Рейнджерс“ - это настоящий вызов, не знаю, готов ли мой брат к нему»

Бывший игрок сборной Нидерландов Рональд де Бур порассуждал о шансах своего брата Франка де Бура возглавить национальную команду или шотландский «Рейнджерс»:

«Тренировать сборную Нидерландов - такой пункт точно есть в списке вещей Франка, которые он хочет сделать в своей карьере, но если его позовет какой-нибудь большой клуб, то отказать ему будет очень трудно.

То же касается и „Рейнджерс“. Он точно рассмотрит это предложение, ведь он успел поиграть за этот клуб, пусть и недолго, ему там нравилось. Не знаю. Работа в „Рейнджерс“ - это настоящий вызов, ведь мы видим, что „Селтик“ не остановить в последние годы. Не знаю, готов ли Франк сейчас к такому вызову».

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