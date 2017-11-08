Агент: «Кришито был бы очень рад переходу в „Наполи“, он сам об этом говорил»

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито заявил, что его клиент с радостью бы перешел в «Наполи», однако этот трансфер вряд ли случится в ближайшее время:

«Контракт Доменико с „Зенитом“ истекает в июне 2018 года, и российский клуб не хочет продлевать его.

„Наполи“ нужен защитник, но переход Кришито маловероятен. На данный момент „партенопейцы“ не ведут переговоров с „Зенитом“ по игроку. Однако он был бы очень рад переходу в „Наполи“, он сам об этом говорил».

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