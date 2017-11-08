Диксон: «В моё время Озилу и Санчесу указали бы на дверь. Не хочешь играть - свободен»

Знаменитый в прошлом футболист «Арсенала» Ли Диксон считает, что поведение лидеров «канониров» Месута Озила и Алексиса Санчеса, которые не желают продлевать контракт с клубом, так как желают зарабатывать больше, непозволительно:

«В мое время Озилу и Санчесу просто указали бы на дверь. Не хочешь играть - свободен.

Такое случилось с Майклом Томасом. Через 18 месяцев после его гола в ворота „Ливерпуля“ (тот мяч принес „канонирам“ чемпионство в 1989 году), он начал спорить с клубом на тему зарплаты. В итоге он ушел в „Ливерпуль“».

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