Каморанези: «Не Пирло, а Ди Натале - самый техничный игрок, с которым я играл»

Бывший футболист сборной Италии Мауро Каморанези, который в 2006 году, играя в одной команде с Андреа Пирло, выиграл чемпионат мира, не считает на днях завершившего карьеру хавбека самым техничным своим напарником:

«Пирло - великий футболист, с которым мне повезло разделить волшебные моменты победы на чемпионате мира. Но является ли он самым техничным игроком из тех, с кем мне доводилось играть? Нет, я бы сказал, что таким игроком был Антонио Ди Натале».

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