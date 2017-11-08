Ди Мария: «Никогда не терял надежды, что мне выпадет шанс перейти в „Барселону“»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария, судя по всему, в душе все еще тайно надеется перебраться в «Барселону»:

«Минувшим летом я был одновременно и близок к переходу в „Барселону“, и далек от этого. Я никогда не терял надежды, что мне выпадет этот шанс. Я сохранял спокойствие, но этого так и не случилось.

Разумеется, в жизни бывает много неожиданностей. Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем».

Не исключено, что у аргентинца еще будет шанс перейти в «Барселону», ведь ПСЖ нужно продать игроков на 80 млн евро, чтобы соответствовать правилам ФФП.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте