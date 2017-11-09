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«Арсенал» может продать Озила зимой за 30 млн евро

сегодня, 10:10

Согласно данным из английских СМИ, «Арсенал» может продать полузащитника Месута Озила в ближайшее трансферное окно за сумму не менее 30 миллионов евро. Действующий контракт 29-летнего игрока истекает в июне 2018 года. Одним из потенциальных покупателей Озила является «Манчестер Юнайтед», который довольно давно наблюдает за футболистом. Утверждается, что данный трансфер может состояться, несмотря на высокий ценник, так как МЮ остро нуждается в укреплении полузащиты. 

Напомним, что бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «канониры» зимой продадут Месута Озила.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:52
Я не знаю, как можно продать за 30 миллионов игрока, который уже пару лет в футбол не играет и при этом хочет получать зарплату топ-игрока Англии.
Остапчук 67
сегодня в 10:35
Пучеглазый не показывает игры на 30 миллионов.
RUSTY8
сегодня в 10:35
добротный хав...есть еще у него порох в пороховицах
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:33
Это приобретение только добавит нервозности в МЮ.
Да и время Моуриньо уже подходит к концу.
Ми Ша ответил Медив
сегодня в 10:33
Медив:
Мне почему то кажется, мы будем видеть потенциал Озила еще года четыре в футболке Арсенала. Когда все стороны столкнуться с реальной действительностью. Озил, с тем фактом, что он больше никому не нужен, а Арсенал - что даже игроки уровня нынешнего Озила к ним не перейдут
Возможно, но, на мой взгляд, МЮ сейчас не хватает именно такого игрока как Озил, игрок который может выдать тонкий голевой пас. При всем уважение к Мхитаряну и Мате (за их старания), они не дотягивают. Матич больше опорник, Эррера вообще в созидании по мне так никакой.
ДАША Д
сегодня в 10:29
Дальше будет только дешеветь.
Медив ответил Ми Ша
сегодня в 10:23
Ми Ша:
Его возможности и потенциал стоят намного больше, а Моуриньо знает, как взбодрить Озила.
Мне почему то кажется, мы будем видеть потенциал Озила еще года четыре в футболке Арсенала. Когда все стороны столкнуться с реальной действительностью. Озил, с тем фактом, что он больше никому не нужен, а Арсенал - что даже игроки уровня нынешнего Озила к ним не перейдут
dzvinka
сегодня в 10:21
продать сухостой за 30 лямов, за пол года до конца контракта... буду апплодировать стоя если у них это получится... и смеяться с покупателя))
Шишанутый
сегодня в 10:19
Да кто ж его купит за такие денги когда через полгода за бесплатно можно взять? Да и свободным агентом он не много кому нужен. Даже Зенит не возмет потому что у него нет аргентинское гражданство.
Ми Ша ответил Медив
сегодня в 10:18
Медив:
Он даже в первую зиму после перехода в Арсенал столько не стоил
Его возможности и потенциал стоят намного больше, а Моуриньо знает, как взбодрить Озила.
Vizor
сегодня в 10:17
Да хрен за него кто денег даст. На халяву летом может кто и подпишет, если з/п адекватную попросит - тысяч 150. Хотя адекватность этой суммы относительна, конечно
Медив
сегодня в 10:13
Он даже в первую зиму после перехода в Арсенал столько не стоил
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