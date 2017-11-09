«Арсенал» может продать Озила зимой за 30 млн евро

Согласно данным из английских СМИ, «Арсенал» может продать полузащитника Месута Озила в ближайшее трансферное окно за сумму не менее 30 миллионов евро. Действующий контракт 29-летнего игрока истекает в июне 2018 года. Одним из потенциальных покупателей Озила является «Манчестер Юнайтед», который довольно давно наблюдает за футболистом. Утверждается, что данный трансфер может состояться, несмотря на высокий ценник, так как МЮ остро нуждается в укреплении полузащиты.



Напомним, что бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «канониры» зимой продадут Месута Озила.

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