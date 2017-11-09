«Манчестер Юнайтед» интересуется Бертраном Траоре

Атакующий полузащитник «Лиона» и сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре может вернуться в английскую Премьер-Лигу. По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, под руководством которого Траоре выступал за «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Франции на счету африканского хавбека 3 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах.

Напомним, по слухам, в сфере интересов МЮ также оказался защитник «Барселоны» Самуэль Умтити.

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