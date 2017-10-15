Киоун: «Когда наступит январь, Озила в „Арсенале“ не будет»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «канониры» зимой продадут полузащитника Месута Озила, контракт которого с командой истекает летом 2018 года:

«Топ-игроки безжалостны, они играют не ради удовольствия. Не уверен, что у Озила есть такое качество.

Не знаю, может быть, дело в том, что он недостаточно серьезно относится к футболу, но ему точно не достает жесткости.

Здесь вижу лишь один выход: когда наступит январь, Озила в „Арсенале“ не будет».

Отметим, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что Озил хочет остаться в команде.

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