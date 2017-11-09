Матч «СКА-Хабаровск» - ЦСКА начнется позже запланированного времени

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, выездной матч столичного клуба со «СКА-Хабаровском» начнется позже запланированного времени.



«Изменено время начала матча „СКА-Хабаровск“ - ЦСКА, который состоится 18 ноября в Хабаровске. Игра начнётся в 12:00 по московскому времени (19:00 местного), а не в 11:00, как было запланировано ранее», - сообщает пресс-служба ЦСКА.



Напомним, что в предыдущем матче тура «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью.

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