Матч «СКА-Хабаровск» - ЦСКА начнется позже запланированного времени

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, выездной матч столичного клуба со «СКА-Хабаровском» начнется позже запланированного времени.
«Изменено время начала матча „СКА-Хабаровск“ - ЦСКА, который состоится 18 ноября в Хабаровске. Игра начнётся в 12:00 по московскому времени (19:00 местного), а не в 11:00, как было запланировано ранее», - сообщает пресс-служба ЦСКА.
Напомним, что в предыдущем матче тура «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью.
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Локомотив с Вами два раза играл и оба раза перед играми отдыхали всего 2 дня! Причём первый раз ЛОКО даже не спросили, а перенесли в угоду ЦСКА матч.
Что же Локо не плачет? Или в ЦСКА ПЕРЕВЕЛИСЬ МУЖИКИ?
"Нытьё и истерики" под таким девизом проходит чемпионат для ЦСКА! Достали уже! Некрасиво и тошно от этого! А до этого смеялись над Спартаком и его "вселенском заговоре", а сами то чем лучше?!
Локомотив с Вами два раза играл и оба раза перед играми отдыхали всего 2 дня! Причём первый раз ЛОКО даже не спросили, а перенесли в угоду ЦСКА матч.
Что же Локо не плачет? Или в ЦСКА ПЕРЕВЕЛИСЬ МУЖИКИ?
"Нытьё и истерики" под таким девизом проходит чемпионат для ЦСКА! Достали уже! Некрасиво и тошно от этого! А до этого смеялись над Спартаком и его "вселенском заговоре", а сами то чем лучше?!