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Матч «СКА-Хабаровск» - ЦСКА начнется позже запланированного времени

сегодня, 11:19
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск-:-ЦСКАЦСКА18.11.2017 в 11:00 Не начался

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, выездной матч столичного клуба со «СКА-Хабаровском» начнется позже запланированного времени.

«Изменено время начала матча „СКА-Хабаровск“ - ЦСКА, который состоится 18 ноября в Хабаровске. Игра начнётся в 12:00 по московскому времени (19:00 местного), а не в 11:00, как было запланировано ранее», - сообщает пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что в предыдущем матче тура «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:32
С одной стороны хорошо, что СКА, как болелы прозвали "пониками", "фарм-клубом" цска, на дне. Упрутся хоть и не сдадут матч старшему конюху. Если поможет этот один час собрать в морозный вечер, народу больше-хорошо. Надеюсь за 8 дней ничего не изменится?).
вячеслав остапенко
сегодня в 12:12
ЦСКА победит
ДАША Д
сегодня в 12:10
Лишний час в пользу ЦСКА - успеют проснуться.
Байкал Иркутск ответил cska plus
сегодня в 12:00
cska plus:
Вопрос к составителям календаря, почему нельзя было в эту дату назначить игру с другим клубом, следующая игра с Бенфикой.
Почему в угоду ЦСКА всегда все должны всё делать?
Локомотив с Вами два раза играл и оба раза перед играми отдыхали всего 2 дня! Причём первый раз ЛОКО даже не спросили, а перенесли в угоду ЦСКА матч.
Что же Локо не плачет? Или в ЦСКА ПЕРЕВЕЛИСЬ МУЖИКИ?
"Нытьё и истерики" под таким девизом проходит чемпионат для ЦСКА! Достали уже! Некрасиво и тошно от этого! А до этого смеялись над Спартаком и его "вселенском заговоре", а сами то чем лучше?!
Байкал Иркутск
сегодня в 11:49
А есть смысл начинать?
cska plus
сегодня в 11:38
Вопрос к составителям календаря, почему нельзя было в эту дату назначить игру с другим клубом, следующая игра с Бенфикой.
vka1970
сегодня в 11:30
Пользователи лошадиной академии уже ищут стоп кран.
Морозовский
сегодня в 11:24
Хабаровск отпразднует победу на час позже!
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