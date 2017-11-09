Раньери: «Швеция - организованная команда, которой нечего терять»

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира ЧМ-18 между сборными Италии и Швеции.



«Это будет непростая игра для Италии. Швеция - очень организованная команда, которой больше нечего терять. Однако это радостная новость, так как мы увидим очень зрелищную игру. Не думаю, что Италия пропустит чемпионат мира, однако даже если случится подобное, то это не станет катастрофой для итальянского футбола. В таком случае нужно просто отдать должное сборной Швеции».



Ранее бывший полузащитник сборной Италии Мауро Каморанези заявил, что «Скуадра Адзурра» сумеет обыграть шведскую команду.

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