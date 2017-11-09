Миньоле: «„Ливерпуль“ постарается навязать „Ман Сити“ борьбу за чемпионство»

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле заявил, что его клуб намерен побороться за золотые медали нынешнего сезона Премьер-Лиги:

«В данный момент у „Сити“ все хорошо, они набрали отличный ход. У них классный состав. Но сезон в Премьер-Лиге долгий, еще многое впереди.

Обыграв „Вест Хэм“, мы подсократили отрыв от лидеров. А зимой на трансферном рынке может произойти все что угодно. Все зависит от нас самих, мы постараемся навязать „Сити“ борьбу».

Примечательно, что ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп позволил себе усомниться в том, что «Ман Сити» может упустить лидерство в АПЛ до конца сезона.

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