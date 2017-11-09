Уилкинс: «Озил не великий игрок, так с какого перепугу он должен получить номер Уилшира?»

Бывший игрок и тренер «Челси» Рэй Уилкинс считает, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил не заслуживает того, чтобы получить в команде 10-й номер, который принадлежит Джеку Уилширу:

«Озил не является великим игроком, так с какого перепугу он должен получить 10-й номер? Почему он должен отобрать его у Уилшира? Думаю, слово „великий“ слишком часто произносят, когда говорят о Месуте.

Не думаю, что он когда-либо был таким игроком. Он фантастический игрок, очень хороший игрок, но не великий».

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