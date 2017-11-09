Кьеллини: «„Гвардиолизм“ испортил многих защитников в Италии»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини считает, что стиль футбола, который проповедуют команды Хосепа Гвардиолы, похоронил карьеры многих перспективных итальянских оборонцев:
«Почему в Италии не появилось сильное поколение молодых защитников? Из-за „Гвардиолизма“. Его стиль футбола испортил многих защитников в Италии. Теперь все хотят начинать атаки, но никто не знает, как опекать соперников.
Стыдно, ведь определенные характеристики позволяли нашему футболу преуспевать везде. У нас никогда не было тики-таки, это не наша философия.
В Италии мы ищем талантливых игроков нападения, но нам очень пригодились бы и настоящие защитники».
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