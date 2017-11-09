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Кьеллини: «„Гвардиолизм“ испортил многих защитников в Италии»

сегодня, 11:43

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини считает, что стиль футбола, который проповедуют команды Хосепа Гвардиолы, похоронил карьеры многих перспективных итальянских оборонцев:

«Почему в Италии не появилось сильное поколение молодых защитников? Из-за „Гвардиолизма“. Его стиль футбола испортил многих защитников в Италии. Теперь все хотят начинать атаки, но никто не знает, как опекать соперников.

Стыдно, ведь определенные характеристики позволяли нашему футболу преуспевать везде. У нас никогда не было тики-таки, это не наша философия.

В Италии мы ищем талантливых игроков нападения, но нам очень пригодились бы и настоящие защитники».

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Все комментарии
амурец
сегодня в 12:25
а самая главная проблема престарелая посредственность, искусственно возводимая в ранг великих
moskwa 09
сегодня в 12:17
поэтому теперь италия стала самой результативной в чемпионате
Tommy Lee ответил GooSe25
сегодня в 12:09
GooSe25:
Такое ощущение , будто все до единого итальянские защитники проходили через команды Гвардиолы..)) как по мне , в футболе в последние годы выросли скорости , от того и обороняться стало сложнее ..
Необязательно проходить через команды Гвардиолы, чтобы копировать это.
3ton
сегодня в 12:01
Зачем развиваться )
Лучше смотреть футбол 1-0 0-0. Как раньше было в Италии
MixaBMK
сегодня в 12:01
Это сейчас Кьеллини про "Автобусеонизм"?!
GooSe25
сегодня в 11:55
Такое ощущение , будто все до единого итальянские защитники проходили через команды Гвардиолы..)) как по мне , в футболе в последние годы выросли скорости , от того и обороняться стало сложнее ..
жменя семечек
сегодня в 11:51
гвардиолизм - это попса современного футбола! внедряется повсюду и повсеместно! надеюсь скоро вернётся брутальный футбол, и сметёт эту розовую опухоль
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:47
Застой в Италии,поэтому они не могут конкурировать с грандамт Испании,Баварией и М Сити
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